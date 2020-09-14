ФОТО и ВИДЕО | Что происходило во время диалога Путина и Лукашенко в Сочи, и о чем они договорились

Краткий обзор диалога в присутствии российских журналистов составила "Медуза":

Россия предоставит Беларуси ”в этот сложный момент” кредит на 1,5 миллиарда долларов

Беларусь станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что ”друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам”

По словам Лукашенко, Россия — старший брат Беларуси. Но НАТО с ними не считается и ”бряцает оружием” у границ Союзного государства, поэтому нужно побряцать в ответ.

Путин: знаем, что происходит

Переговоры проходили в формате "один на один" более 4 часов. Лидеры стран, как было объявлено официально, обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассматривали международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, пишет Newsru.com.

Президент России сообщил, что рад возможности поздравить коллегу с победой на президентских выборах при личной встрече, а не по телефону, как раньше. "Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", — отметил Путин.

В свою очередь президент Беларуси заявил, что Владимир Путин поступил порядочно на фоне ситуации в республике, и выразил ему благодарность, а также всем россиянам, кто "был причастен к тому, чтобы поддержать белорусов в это поствыборное время".

Александр Лукашенко пообещал подробно рассказать главе российского государства о том, что происходило, поскольку СМИ, по его словам, якобы исказили суть событий. "Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется средствами массовой информации. Вы, как опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать", — сказал Лукашенко. По его словам, в СМИ также было "много конспирологического" относительно встречи президентов РФ и Беларуси.