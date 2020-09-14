ФОТО и ВИДЕО | Что происходило во время диалога Путина и Лукашенко в Сочи, и о чем они договорились

По словам Лукашенко, он внимательно наблюдает за протестными акциями, которые проходят в выходные в Минске. Президент подчеркнул, что в будни "страна живет обычной жизнью". "Да, и в субботу — в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красные линии, Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда Вы стали уж совсем молодым президентом, я это помню. Не дай Бог, конечно, это в Беларуси. Но, тем не менее, есть красные линии, которые никто не имеет права переходить", — сказал президент Беларуси, добавив, что "пока эти красные линии никто не нарушал".
На встрече в Сочи Владимир Путин еще раз обрисовал позицию невмешательства России в происходящие в Беларуси события, заявив, что белорусские граждане должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне. "Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", — сказал президент РФ.
Отметим, что прошедшие 20 лет риторика двух несменяемых лидеров братских государств мало изменилась. В октябре 2000 году Путин на аналогичной встрече в Сочи с Лукашенко, проходившей после акций протеста в результате прошедших с многочисленными нарушениями и признанных не демократическими парламентских выборов в Беларуси, также заявлял, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. А президент Лукашенко также благодарил Путина за поддержку, говоря, что, "не вмешиваясь во внутренние дела, Россия нас поддержала".
В Верхней Пышме простились с мужчиной, убитым из-за шутки ребенка
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
Малыша на свадьбе убило каменным столом
Копейчанин делал флюорографию, но умер от рака лёгких. Почему?