14.09.2020, 20:00

ФОТО и ВИДЕО | Что происходило во время диалога Путина и Лукашенко в Сочи, и о чем они договорились

 (110)
EST 6

Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко — впервые после начала протестов в Беларуси 9 августа. Переговоры за закрытыми дверями шли более четырех часов.

Краткий обзор диалога в присутствии российских журналистов составила "Медуза":

  • Россия предоставит Беларуси ”в этот сложный момент” кредит на 1,5 миллиарда долларов
  • Беларусь станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса
  • Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что ”друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам”
  • По словам Лукашенко, Россия — старший брат Беларуси. Но НАТО с ними не считается и ”бряцает оружием” у границ Союзного государства, поэтому нужно побряцать в ответ.

Путин: знаем, что происходит

Переговоры проходили в формате "один на один" более 4 часов. Лидеры стран, как было объявлено официально, обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассматривали международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, пишет Newsru.com.

Президент России сообщил, что рад возможности поздравить коллегу с победой на президентских выборах при личной встрече, а не по телефону, как раньше. "Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", — отметил Путин.

В свою очередь президент Беларуси заявил, что Владимир Путин поступил порядочно на фоне ситуации в республике, и выразил ему благодарность, а также всем россиянам, кто "был причастен к тому, чтобы поддержать белорусов в это поствыборное время".

Александр Лукашенко пообещал подробно рассказать главе российского государства о том, что происходило, поскольку СМИ, по его словам, якобы исказили суть событий. "Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется средствами массовой информации. Вы, как опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать", — сказал Лукашенко. По его словам, в СМИ также было "много конспирологического" относительно встречи президентов РФ и Беларуси.

По словам Лукашенко, он внимательно наблюдает за протестными акциями, которые проходят в выходные в Минске. Президент подчеркнул, что в будни "страна живет обычной жизнью". "Да, и в субботу — в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красные линии, Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда Вы стали уж совсем молодым президентом, я это помню. Не дай Бог, конечно, это в Беларуси. Но, тем не менее, есть красные линии, которые никто не имеет права переходить", — сказал президент Беларуси, добавив, что "пока эти красные линии никто не нарушал".

На встрече в Сочи Владимир Путин еще раз обрисовал позицию невмешательства России в происходящие в Беларуси события, заявив, что белорусские граждане должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне. "Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", — сказал президент РФ.

Отметим, что прошедшие 20 лет риторика двух несменяемых лидеров братских государств мало изменилась. В октябре 2000 году Путин на аналогичной встрече в Сочи с Лукашенко, проходившей после акций протеста в результате прошедших с многочисленными нарушениями и признанных не демократическими парламентских выборов в Беларуси, также заявлял, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. А президент Лукашенко также благодарил Путина за поддержку, говоря, что, "не вмешиваясь во внутренние дела, Россия нас поддержала".

Пока из Сочи ответа на самый важный вопрос официально не прозвучало. Будет ли сейчас оказано Россией какая-то силовая поддержка режиму Лукашенко по итогам многочасовых переговоров, и каким именно будет эта поддержка, возможно, станет известно в самое ближайшее время по риторике президента Белаурси, когда он вернется на родину.

Силовую поддержку Беларуси могут оказать в рамках ОДКБ

На встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Беларусью, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая и договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я неоднократно вам говорил в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", — сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что эти обязательства были взяты обоюдно в 90-х годах. "Россия взяла на себя определенные обязательства и вне зависимости от того, кто находится у власти (в Белоруссии. — Прим. "Интерфакса") в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять", — подчеркнул Путин.

В ответ на это Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону и лично президента России за поддержку в поствыборный период. По его словам, друг познается в беде. "Я это искренне говорю. Это нам урок — не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах, — сказал Лукашенко. — Как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень серьезный урок, который мы с вами, надеюсь, выдержали".

Напомним, в рамках действия договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Беларусь может обратиться за помощью, если ее обороне угрожает внешняя опасность. "В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью", — разъяснил ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

РФ поддержала реформу Конституции Беларуси и предоставит ей кредит на $1,5 млрд

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что считает начатую в Беларуси работу над конституционными изменениями логичной и своевременной. "Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", — сказал Путин на встрече в Сочи.

В связи с этим он добавил, что в России известна позиция, которую белорусские представители изложили в ОБСЕ. "В этой связи, в связи с работой над Конституцией уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с зампредом Конституционного суда. Уверен, что имея в виду ваш опыт политической работы, работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития", — сказал Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

Лукашенко также подтвердил незыблемость белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. "По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я, может быть, грубо сказал недавно российским журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений."

Также сегодня стало известно, что РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Путин напомнил, что недавно с визитом в Беларусь был председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Я знаю, что он провел очень серьезные большие переговоры, и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный — $1,5 млрд, — сказал президент РФ. — И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

По словам Путина, сейчас "есть возможность в спокойном режиме поговорить обо всем". В частности, в экономической сфере произошло падение товарооборота между РФ и Беларусью на 21 с лишним процент. "Это все-таки приличное падение, это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом, заверил Владимир Путин. — Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике".

Он предложил своему белорусскому коллеге принять меры для восстановления товарооборота между двумя странами. "Что касается наших экономических взаимоотношений, Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Только один из проектов — это АЭС стоимостью 10 млрд долларов", — отметил российский президент.

Он напомнил, что в целом свыше 50% торгового оборота Беларуси приходятся на РФ, в республике работают почти две тысячи предприятий с российским капиталом. "У нас очень тесная кооперация по ряду направлений, по ряду отраслей", — подчеркнул Путин.

Читайте также: