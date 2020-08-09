ФОТО И ВИДЕО | Автозаки, водометы, автобусы с силовиками в Минске в день выборов

Например, такую колонну засняли у Института культуры.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В переулке Якуба Коласа читатели заметили, что в автобусы грузятся милиционеры со щитами, а выезд из переулка перекрыт. Тут стоят семь автобусов. Водители на вопрос, зачем они там, сказали, будем разгонять демонстрантов.

Фото читателя TUT.BY