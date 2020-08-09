09.08.2020, 18:18

ФОТО И ВИДЕО | Автозаки, водометы, автобусы с силовиками в Минске в день выборов

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ФОТО И ВИДЕО | Автозаки, водометы, автобусы с силовиками в Минске в день выборов
screenshot - youtube

В основной день голосования на выборах президента Беларуси на столичных дорогах замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы. Видео и фото транспорта присылают читатели, фиксируют наши фотографы, пишет TUT.BY.

Например, такую колонну засняли у Института культуры.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
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В переулке Якуба Коласа читатели заметили, что в автобусы грузятся милиционеры со щитами, а выезд из переулка перекрыт. Тут стоят семь автобусов. Водители на вопрос, зачем они там, сказали, будем разгонять демонстрантов.

Фото читателя TUT.BY
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