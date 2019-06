ФОТО и ВИДЕО | Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", — сообщила в твиттере компания Edesur.

Энергетическая компания Уругвая UTE подтвердила сообщение Edesur. Ни одна из компаний не сообщает предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром. Они затронули провинции Санта-Фе, Сан-Луис, Формоса, Ла-Риоха, Чубут, Кордова, Мендоса.

В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.



Millions of people across South America woke up on Sunday, June 16, to a completely dark world. A massive power outage left over 48 million people in the dark across entire countries of Argentina and Uruguay, along with parts of Brazil and Paraguay. https://t.co/sdqEuiuIJR pic.twitter.com/8Y1Qg3c062