ФОТО и ВИДЕО | "Абсолютные бесы": В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства очередного храма

На этой неделе все российские СМИ пишут о Екатеринбурге. Причина — строительство храма. Власти считают, что городу необходима еще одна церковь. Жители — не хотят, чтобы на месте сквера расположился храм. По их словам, это место, где планируются стройка, отлично подходит для прогулки с детьми. А в целом в городе и так мало зеленых территорий.

Ekaterinburg Foto: Screenshot

Как передает "Медуза", 3-го мая сквер огородили забором, чтобы начать работы. Противники строительства вышли на стихийную акцию в защиту парка. В сквер тем временем приехали некие люди спортивного телосложения. Между ”спортсменами” и защитниками парка произошли столкновения.

RTVi сообщает, что на момент 17 мая, в митингах участвовали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Полиция задержала больше 100 человек, еще больше 20 арестовали.

Президент России Владимир Путин сказал, что есть "простой спобоб (решить проблему) — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться меньшинству", — передает его слова "Интерфакс".