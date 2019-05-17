ФОТО и ВИДЕО | "Абсолютные бесы": В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства очередного храма

Власти Екатеринбурга планировали построить храм на месте сквера. Но жители города активно противостоят стройке, выйдя на защиту зеленого уголка в центре столицы российского Урала. Задержаны уже более 100 человек, примерно 20 человек арестовали. В ситуацию пришлось вмешаться даже Владимиру Путину. Читайте, почему так получилось.
На этой неделе все российские СМИ пишут о Екатеринбурге. Причина — строительство храма. Власти считают, что городу необходима еще одна церковь. Жители — не хотят, чтобы на месте сквера расположился храм. По их словам, это место, где планируются стройка, отлично подходит для прогулки с детьми. А в целом в городе и так мало зеленых территорий.
Как передает "Медуза", 3-го мая сквер огородили забором, чтобы начать работы. Противники строительства вышли на стихийную акцию в защиту парка. В сквер тем временем приехали некие люди спортивного телосложения. Между ”спортсменами” и защитниками парка произошли столкновения.
RTVi сообщает, что на момент 17 мая, в митингах участвовали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Полиция задержала больше 100 человек, еще больше 20 арестовали.
Президент РоссииВладимир Путин сказал, что есть "простой спобоб (решить проблему) — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству", — передает его слова "Интерфакс".
Известный телеведущий Владимир Соловьев так прокомментировал данное событие: ”Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много”, — подчеркнул он, размышляя об участниках протестных акций.
Против — почему?
Как говорит самый известный екатеринбуржец, бывший мэр города Евгений Ройзман, главная причина протеста — строительство церкви на месте "отличного сквера". Также тот факт, что в радиусе нескольких километров уже есть несколько церквей. Смотрите его обращение:
На данный момент "РИА Новости" сообщает, что в Екатеринбурге пройдут два независимых друг от друга опроса, чтобы объективно выяснить мнение жителей по поводу строительства храма на месте сквера.