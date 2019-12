ФОТО | Грете Тунберг пришлось ехать на полу в переполненном поезде? Deutsche Bahn: у нее были места в первом классе

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) ответил на твит известной экоактивистки Греты Тунберг о забитых народом немецких поездах. В воскресенье, 15 декабря, DB в своем микроблоге в Twitter поблагодарил девушку за "поддержку в борьбе с изменением климата" и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Вместе с тем, говорится далее в твите, "было бы еще лучше", если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.

Этот ответ вызвал удивление у многих, так как твит Греты сопровождался ее фотографией на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала экоактивистка, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климатав Мадриде. Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали Грете и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o