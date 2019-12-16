ФОТО | Грете Тунберг пришлось ехать на полу в переполненном поезде? Deutsche Bahn: у нее были места в первом классе

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) ответил на твит известной экоактивистки Греты Тунберг о забитых народом немецких поездах. В воскресенье, 15 декабря, DB в своем микроблоге в Twitter поблагодарил девушку за "поддержку в борьбе с изменением климата" и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Вместе с тем, говорится далее в твите, "было бы еще лучше", если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.
Этот ответ вызвал удивление у многих, так как твит Греты сопровождался ее фотографией на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала экоактивистка, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климатав Мадриде. Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали Грете и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.
Грета Тунберг признала, что проблемы нет
После ответа DB Грета Тунберг решила объяснить ситуацию. "Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Гёттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного", - написала Тунберг в Twitter. Она отметила, что переполненные поезда - это "серьезный знак", означающий, что спрос на железнодорожные поездки очень большой.
Молодожены расстались спустя пару часов после свадьбы
Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Жириновский нарушил традицию, комментируя смерть Лужкова