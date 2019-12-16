16.12.2019, 13:09

ФОТО | Грете Тунберг пришлось ехать на полу в переполненном поезде? Deutsche Bahn: у нее были места в первом классе

 (5)
EST 22
ФОТО | Грете Тунберг пришлось ехать на полу в переполненном поезде? Deutsche Bahn: у нее были места в первом классе
Greta Thunberg, AP

Грета Тунберг написала в Twitter, что ей пришлось добираться из Мадрида домой, сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда. Deutsche Bahn в ответ упрекнул ее в недостоверности информации.

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) ответил на твит известной экоактивистки Греты Тунберг о забитых народом немецких поездах. В воскресенье, 15 декабря, DB в своем микроблоге в Twitter поблагодарил девушку за "поддержку в борьбе с изменением климата" и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Вместе с тем, говорится далее в твите, "было бы еще лучше", если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.

Этот ответ вызвал удивление у многих, так как твит Греты сопровождался ее фотографией на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала экоактивистка, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климатав Мадриде. Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали Грете и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.

Читайте также:

Грета Тунберг признала, что проблемы нет

После ответа DB Грета Тунберг решила объяснить ситуацию. "Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Гёттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного", - написала Тунберг в Twitter. Она отметила, что переполненные поезда - это "серьезный знак", означающий, что спрос на железнодорожные поездки очень большой.

На Всемирной конференции ООН (COP25), которая проходила с 2 по 15 декабря, Тунберг выступила с жесткой критикой мероприятия. По мнению 16-летней активистки, его участники "игнорируют науку", а сама конференция провалилась. После окончания саммита Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в итальянском Турине, а затем отправилась домой в Швецию.

Тунберг путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям. В августе она пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в климатическом саммите ООН. После этого Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, участвуя в протестах в защиту климата в разных штатах.

Читайте также: