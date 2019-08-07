ФОТО: Coca-Cola вывесила рекламу с гей-парой в Венгрии. Консерваторы требуют бойкотировать их продукцию(4)
Правящая партия в Венгрии призывает бойкотировать компанию из-за рекламы с двумя мужчинами, которые обнимаются.
Правящая партия в Венгрии призывает бойкотировать компанию из-за рекламы с двумя мужчинами, которые обнимаются.
Член венгерской консервативной партии “Фидес — Венгерский гражданский союз” Иштван Болдог предложил бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после появления новой рекламы с изображением однополых пар, передает “РИА-Новости”.
“Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию”, — написал Болдог.
Постеры со слоганами “Любовь есть любовь” и “Никакого сахара, никакого предосуждения” появились в стране перед проведением музыкального фестиваля Sziget.
В сети также появилась петиция с требованием убрать плакаты и “как можно скорее и обуздать гомосексуальное лобби, направленное на детей, семьи и общество в целом”. Под ней оставили подписи более 27 тысяч человек.
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