ФОТО читателя Delfi | Экоактивисты блокируют центр Лондона на две недели

Как сообщает РИА Новости, лондонская полиция задержала за минувшие выходные 21 экоактивиста из движения Extinction Rebellion за нарушения во время проведения акций протеста, сообщил в понедельник Скотланд-Ярд.

"На утро 7 октября в общей сложности задержан 21 человек в связи с протестами Extinction Rebellion. Мы на данном этапе не располагаем дополнительными деталями", — отмечается в сообщении.

Extinction Rebellion уже многие месяцы устраивает акции протеста в Лондоне и окрестностях. В сентябре экоактивисты несколько недель пытались блокировать работу аэропорта Хитроу, обливали здание минфина красной краской. В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта, также группа активистов разделась во время пленарных слушаний в парламенте страны. Общее количество задержанных за акции протеста исчисляется сотнями, но почти всех задержанных полиция отпускает и они вновь присоединяются к протестующим.