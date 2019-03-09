ФОТО: Брр, как не холодно? В Риге прошел "голый забег"

Все участники забега успешно проделали весь путь от "Квартала Спорта 2" на ул. Спорта, 2 к памятнику Свободы и обратно, так как хорошо подготовились, отметил он.

Организаторы забега — движение Biohacking.LV — популяризирует здоровый образ жизни.

Как сообщалось, забег в шортах — одно из крупнейших в странах Балтии весенних спортивных мероприятий. 26-27 апреля в Риге пройдет вторая конференция по долгожительству Biohacking 2019, в которой примут участие эксперты по биохакингу со всего мира.