16.08.2020, 18:18

ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко


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BELARUS PRESIDENTIAL ELECTIONS AFTERMATH
BELARUS PRESIDENTIAL ELECTIONS AFTERMATHFoto: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.

Как сообщается, у стелы в Минске собралось около 220 тысяч человек. Подсчеты проводили по съемкам с высоты. Точные результаты удалось составить с помощью сайта MapChecking. К слову, на митинг за Лукашенко пришло около 31,5 тысяч человек.


Видео с митинга против власти:

За Лукашенко:


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