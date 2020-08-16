ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко
Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.
Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.
Как сообщается, у стелы в Минске собралось около 220 тысяч человек. Подсчеты проводили по съемкам с высоты. Точные результаты удалось составить с помощью сайта MapChecking. К слову, на митинг за Лукашенко пришло около 31,5 тысяч человек.
Видео с митинга против власти:
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