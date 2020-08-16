ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко

Как сообщается, у стелы в Минске собралось около 220 тысяч человек. Подсчеты проводили по съемкам с высоты. Точные результаты удалось составить с помощью сайта MapChecking. К слову, на митинг за Лукашенко пришло около 31,5 тысяч человек.

https://t.co/a4MdMELV6C посчитал количество людей у стелы в Минске по съемкам с высоты. Подсчет показал, что там собрались около 220 тыс. человек, в то время как на митинге в поддержку Лукашенко - 31,5 тыс. Расчеты проводились с помощью сайта MapChecking. https://t.co/RVCco6Z0qu pic.twitter.com/RYwNiHp6Mq — bbcrussian (@bbcrussian) August 16, 2020





Видео с митинга против власти:

За Лукашенко:



