ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко

Как сообщается, у стелы в Минске собралось около 220 тысяч человек. Подсчеты проводили по съемкам с высоты. Точные результаты удалось составить с помощью сайта MapChecking. К слову, на митинг за Лукашенко пришло около 31,5 тысяч человек.

Сегодняшний митинг, скорее всего, стал самой массовой протестной акцией за всю историю современной Беларуси. До этого на митинги выходили до 100 тысяч человек.

https://t.co/a4MdMELV6C посчитал количество людей у стелы в Минске по съемкам с высоты. Подсчет показал, что там собрались около 220 тыс. человек, в то время как на митинге в поддержку Лукашенко - 31,5 тыс. Расчеты проводились с помощью сайта MapChecking. https://t.co/RVCco6Z0qu pic.twitter.com/RYwNiHp6Mq — bbcrussian (@bbcrussian) August 16, 2020





Видео с митинга против власти:

За Лукашенко: