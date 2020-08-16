ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко(43)
Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.
Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.
Как сообщается, у стелы в Минске собралось около 220 тысяч человек. Подсчеты проводили по съемкам с высоты. Точные результаты удалось составить с помощью сайта MapChecking. К слову, на митинг за Лукашенко пришло около 31,5 тысяч человек.
Сегодняшний митинг, скорее всего, стал самой массовой протестной акцией за всю историю современной Беларуси. До этого на митинги выходили до 100 тысяч человек.
Видео с митинга против власти:
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
"Ефремов сделал то, что до него много лет не делал никто"
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Адвокат семьи раскрыла правду о загадочном убийстве Влада Бахова