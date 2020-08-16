16.08.2020, 18:18

ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко

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BELARUS PRESIDENTIAL ELECTIONS AFTERMATH
BELARUS PRESIDENTIAL ELECTIONS AFTERMATHFoto: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.

Как сообщается, у стелы в Минске собралось около 220 тысяч человек. Подсчеты проводили по съемкам с высоты. Точные результаты удалось составить с помощью сайта MapChecking. К слову, на митинг за Лукашенко пришло около 31,5 тысяч человек.

Сегодняшний митинг, скорее всего, стал самой массовой протестной акцией за всю историю современной Беларуси. До этого на митинги выходили до 100 тысяч человек.


Видео с митинга против власти:

За Лукашенко:

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