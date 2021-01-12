Финский премьер подгоняет ЕС в вопросе вакцинации

В своем послании Марин также призывает комиссию сделать все возможное, чтобы фармацевтические компании максимально эффективно производили вакцину, которую, в свою очередь, необходимо быстрее распределять по всем странам ЕС.

Премьер-министр Марин надеется, что комиссия сообщит о развитии ситуации с производством вакцины на видеосаммите лидеров ЕС, который пройдет на следующей неделе.