Финские СМИ: двух эстонцев обвиняют в отмывании 140 миллионов евро для российской ОПГ

Центральная криминальная полиция раскрыла исторически крупное отмывание денег. Двум эстонцам предъявлены обвинения, согласно которым, они отмыли преступные деньги на сумму 130-140 млн евро.

По сведениям редакции программы Yle MOT, полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег.

Деньги отмывали через финскую строительную компанию

ЦКП начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.

Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро.

- Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков, - сообщил Койстинен.