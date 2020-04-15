Финская полиция завела дело на привезенные из Китая маски. Следы ведут в Эстонию

В конце марта финская государственная структура Центр кризисного снабжения заказала на 5 млн евро защитного снаряжения у бизнесмена Онни Сармасте.

Эстонский след

После прибытия груза в Хельсинки (2 млн масок и 230 000 респираторов) была проведена экспертиза. Выяснилось, что хирургические маски не отвечают европейским стандартам и непригодны для использования в больницах. Правда, их можно использовать в домах престарелых.

Еще одна партия защитного снаряжения на 5 млн евро была заказана у владелицы клиники красоты в Таллинне Тийны Юлхя. Половина суммы была переведена на банковский счет The Look Medical Care OÜ в Эстонию. Правда, Luminor Bank заморозил перечисление денег в Китай.

Бизнесмены с криминальным прошлым

Когда финским СМИ стали известны имена предпринимателей, которым Центр кризисного снабжения сделал заказ на маски, разразился крупный скандал. Мало того, что привезенные из Китая маски непригодны для использования в больницах, так у финских бизнесменов, которые стояли за этими сделками, оказалось криминальное прошлое, сообщает Yle.

Сармасте находится в реестре должников, а 57-летняя Юлхя, сколотившая начальный капитал в 1990-е годы на эскорт-услугах и работе в порножурнале, ранее подвергалась в Финляндии судебному преследованию за налоговое мошенничество. Ее эстонская клиника красоты (она располагается в Ülemiste Keskus) работает с 2016 года, но годовые отчеты о своей деятельности она не представляла.

Крупный чиновник отправлен в отставку

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об утрате доверия к руководителю Центра кризисного снабжения - глава организации Томи Луонема вынужден был подать в отставку, а два члена правления отстранены от работы.

Центр намерен добиться расторжения сделок и возвращения денег. Часть средств, перечисленных на счета бизнесменов, заморожены. Центральной криминальной полиции поручено провести доследственную проверку дела.

В Финляндии выявлен 3161 случай заражения коронавирусом. От смертельной инфекции скончались 64 человека.

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