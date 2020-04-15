Финская полиция завела дело на привезенные из Китая маски. Следы ведут в Эстонию

В конце марта финская государственная структура Центр кризисного снабжения заказала на 5 млн евро защитного снаряжения у бизнесмена Онни Сармасте.
Эстонский след
После прибытия груза в Хельсинки (2 млн масок и 230 000 респираторов) была проведена экспертиза. Выяснилось, что хирургические маски не отвечают европейским стандартам и непригодны для использования в больницах. Правда, их можно использовать в домах престарелых.
Еще одна партия защитного снаряжения на 5 млн евро была заказана у владелицы клиники красоты в Таллинне Тийны Юлхя. Половина суммы была переведена на банковский счет The Look Medical Care OÜ в Эстонию. Правда, Luminor Bank заморозил перечисление денег в Китай.
Бизнесмены с криминальным прошлым
Когда финским СМИ стали известны имена предпринимателей, которым Центр кризисного снабжения сделал заказ на маски, разразился крупный скандал. Мало того, что привезенные из Китая маски непригодны для использования в больницах, так у финских бизнесменов, которые стояли за этими сделками, оказалось криминальное прошлое, сообщает Yle.
Сармасте находится в реестре должников, а 57-летняя Юлхя, сколотившая начальный капитал в 1990-е годы на эскорт-услугах и работе в порножурнале, ранее подвергалась в Финляндии судебному преследованию за налоговое мошенничество. Ее эстонская клиника красоты (она располагается в Ülemiste Keskus) работает с 2016 года, но годовые отчеты о своей деятельности она не представляла.
Крупный чиновник отправлен в отставку
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об утрате доверия к руководителю Центра кризисного снабжения - глава организации Томи Луонема вынужден был подать в отставку, а два члена правления отстранены от работы.
Центр намерен добиться расторжения сделок и возвращения денег. Часть средств, перечисленных на счета бизнесменов, заморожены. Центральной криминальной полиции поручено провести доследственную проверку дела.
В Финляндии выявлен 3161 случай заражения коронавирусом. От смертельной инфекции скончались 64 человека.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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