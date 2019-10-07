07.10.2019, 11:57

Финская полиция задержала эстонца — он ехал на краденом авто с множеством ворованных предметов

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www.DELFI.ee
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Финская полиция задержала эстонца — он ехал на краденом авто с множеством ворованных предметов
Foto: Eero Vabamägi

Проживающий в Финляндии 52-летний эстонец пытался украсть из магазина мобильные телефоны.

Охранник попытался остановить мужчину в том числе с помощью газа, передает Radio Pooki.

Ближайший полицейский патруль поймал мужчину, когда тот пытался убежать.

Он передвигался на краденом автомобиле, в котором было много украденных предметов. Расследование продолжается.

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