Финская полиция задержала эстонца — он ехал на краденом авто с множеством ворованных предметов

Охранник попытался остановить мужчину в том числе с помощью газа, передает Radio Pooki.

Ближайший полицейский патруль поймал мужчину, когда тот пытался убежать.

Он передвигался на краденом автомобиле, в котором было много украденных предметов. Расследование продолжается.