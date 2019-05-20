Финская молодежь хочет проводить меньше времени в интернете

Четверть старшеклассников безрезультатно пыталась сократить время, проводимое за смартфонами и в интернете. Такие данные следуют из опроса, проведенного Союзом по защите детей Маннергейма (MLL).

Молодые люди осведомлены, что гаджеты негативно влияют на их концентрацию и сон. Почти каждый третий опрошенный признал, что хотел бы проводить меньше времени в интернете и за каким-то конкретным сервисом.

Это, впрочем, представляется крайне непростой задачей, потому что социальные сети стали важным каналом общения для молодежи, и молодые люди ощущают необходимость присутствовать во всех возможных соцсетях и мессенджерах.

Многие старшеклассники также заявили, что хотели бы проводить время с друзьями без смартфонов. При этом часть признала, что посредством телефона общаться легче, чем лицом к лицу.

В опросе MLL приняло участие примерно полторы тысячи подростков.