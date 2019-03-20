Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В то же время Венесуэла потеряла 2,2 балла и опустилась с 82-го места (5,25) на 102-е (4,8). Авторы исследования отмечают, что эта страна показала наибольшее падение по сравнению с другими государствами.

В марте 2018 года Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, подготовленном организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN), действующей под эгидой ООН. При этом страна потеснила соседнюю Норвегию, которая опустилась на вторую строчку. Кроме того, в топ-10 "рейтинга счастья" вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

В сентябре прошлого года также был обнародован рейтинг самых несчастливых стран мира, лидером которого стала Центральноафриканская Республика. На втором месте самых несчастных стран расположился Ирак, ранее занимавший первое место. Третье места в списке занимает Южный Судан.

При этом, по данным социологов, индекс негативного опыта по всему миру достиг наивысшего значения за последние 11 лет. "В целом мир находится в стрессе, обеспокоен и грустен сегодня более, чем мы когда-либо видели", — прокомментировал результаты опроса управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис.