Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report 2018, cогласно которому самой счастливой страной стала Финляндия.
Авторы исследования учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части их влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих показателей оценивают по десятибалльной шкале и выводят средний для страны балл.
Так, Финляндия в среднем набрала 7,63 балла, на втором месте Норвегия (7,59), далее следуют Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88). Россия расположилась на 59-м месте (5,81), она уступила Северному Кипру (5,83), но обошла Казахстан (5,79). При этом по сравнению с 2017-м Россия потеряла десять позиций — тогда она занимала 49-е место c индексом в 5,96.
В то же время Венесуэла потеряла 2,2 балла и опустилась с 82-го места (5,25) на 102-е (4,8). Авторы исследования отмечают, что эта страна показала наибольшее падение по сравнению с другими государствами.
В марте 2018 года Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, подготовленном организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN), действующей под эгидой ООН. При этом страна потеснила соседнюю Норвегию, которая опустилась на вторую строчку. Кроме того, в топ-10 "рейтинга счастья" вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
В сентябре прошлого года также был обнародован рейтинг самых несчастливых стран мира, лидером которого стала Центральноафриканская Республика. На втором месте самых несчастных стран расположился Ирак, ранее занимавший первое место. Третье места в списке занимает Южный Судан.
При этом, по данным социологов, индекс негативного опыта по всему миру достиг наивысшего значения за последние 11 лет. "В целом мир находится в стрессе, обеспокоен и грустен сегодня более, чем мы когда-либо видели", — прокомментировал результаты опроса управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис.