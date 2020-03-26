Финляндия решила изолировать регион Уусимаа: на въездах и выездах будут установлены блокпосты

На пресс-конференции премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила, что запрет на въезд и выезд из провинции будет действовать с 27 марта до 19 апреля 2020 года.

Речь идет о поездках, не связанных с работой, или выполнением срочных служебных обязанностей.

Внутри провинции передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Министр внутренних дел Мария Охисало (Зел) выступила с призывом к жителям Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой.

Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции, и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф, но это крайняя мера.

Министр обороны Антти Кайкконен (ЦФ) заявил о готовности армии оказать помощь полиции в соблюдении правил передвижения.

Правительство добивается также закрытия ресторанов, однако, из-за процедурных вопросов, решения пока не принято.

Несмотря на это, глава правительства Марин призвала рестораторов добровольно закрыть залы для посетителей и продавать еду только на вынос.

Парламент рассмотрит сегодня предложение правительства о запрете въезжать в регион Уусимаа и выезжать из него. Вероятно, что трехнедельный запрет вступит в силу в пятницу. Цель изоляции региона — предотвращение распространения коронавируса.

Глава полиции Сеппо Колехмайнен в ходе пресс-конференции призвал граждан серьезно относиться к ограничениям.