Финляндия пытается сэкономить 56 тысяч евро, сократив преподавание русского языка

Муниципалитеты пытаются разными способами сэкономить бюджетные средства.

В Ювяскюля поставлен вопрос о ликвидации школьного преподавания родного языка для детей иностранного происхождения. Если такое решение будет принято, около ста русскоязычных детей с августа следующего года больше не смогут посещать уроки родной речи.

Русскоязычная общественность Ювяскюля серьезно обеспокоена такими планами. За несколько часов было собрано почти 130 подписей под обращением, в котором родители просят городское правление не лишать детей возможности изучать русский в рамках школьной программы.

- Мы понимаем, что того объема, который есть сейчас, недостаточно, чтобы наши дети идеально знали язык, говорили на нем. Мы осознаем, что родительский вклад в изучение языка неминуем, и мы тоже должны в этом участвовать. Но эти два часа в неделю, которые организует город, — это огромная поддержка, — говорит Кира Мирутенко, чья 8-летняя дочь изучает русский в рамках школьной программы.

Известно, что в Хельсинки, где также организуются уроки русского, далеко не все родители довольны качеством преподавания. Были случаи, когда дети прекращали посещать занятия из-за низкого уровня обучения. В Ювяскюля, по словам Мирутенко, такой проблемы нет.

- Мы очень довольны тем, как здесь все организовано. Тут не только сами уроки, но еще и другая активность, которая помогает ребенку изучать язык. Например детей поощряют читать в свободное время, награждают в конце года дипломами в зависимости от того, сколько книг они прочитали. Русскоязычные организации совместно с учителями проводят мероприятия, связанные с русским языком, и так далее.

В образовательном департаменте города подчеркивают — в первую очередь сокращаются услуги, которые муниципалитет предоставляет добровольно. Председатель городской комиссии по вопросам образования Ирина Туокко напоминает, что вопрос пока еще окончательно не решен:

- Я сама считаю, что сокращать преподавание родного языка не имеет смысла, ведь речь идет о столь незначительной сумме — менее 100 000 евро. Такие деньги можно найти где-нибудь в другом месте.