22.09.2020, 14:50

Финляндия пытается сэкономить 56 тысяч евро, сократив преподавание русского языка


EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Jaanus Lensment

Финские муниципалитеты вынуждены экономить в условиях коронакризиса, пишет Yle. В Ювяскюля уроки русского языка как родного могут попасть под нож сокращений. Сократив преподавание русского и еще 24 языков, город планирует сэкономить 56 500 евро в год.

Муниципалитеты пытаются разными способами сэкономить бюджетные средства.

В Ювяскюля поставлен вопрос о ликвидации школьного преподавания родного языка для детей иностранного происхождения. Если такое решение будет принято, около ста русскоязычных детей с августа следующего года больше не смогут посещать уроки родной речи.

Русскоязычная общественность Ювяскюля серьезно обеспокоена такими планами. За несколько часов было собрано почти 130 подписей под обращением, в котором родители просят городское правление не лишать детей возможности изучать русский в рамках школьной программы.

- Мы понимаем, что того объема, который есть сейчас, недостаточно, чтобы наши дети идеально знали язык, говорили на нем. Мы осознаем, что родительский вклад в изучение языка неминуем, и мы тоже должны в этом участвовать. Но эти два часа в неделю, которые организует город, — это огромная поддержка, — говорит Кира Мирутенко, чья 8-летняя дочь изучает русский в рамках школьной программы.

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Известно, что в Хельсинки, где также организуются уроки русского, далеко не все родители довольны качеством преподавания. Были случаи, когда дети прекращали посещать занятия из-за низкого уровня обучения. В Ювяскюля, по словам Мирутенко, такой проблемы нет.

- Мы очень довольны тем, как здесь все организовано. Тут не только сами уроки, но еще и другая активность, которая помогает ребенку изучать язык. Например детей поощряют читать в свободное время, награждают в конце года дипломами в зависимости от того, сколько книг они прочитали. Русскоязычные организации совместно с учителями проводят мероприятия, связанные с русским языком, и так далее.

В образовательном департаменте города подчеркивают — в первую очередь сокращаются услуги, которые муниципалитет предоставляет добровольно. Председатель городской комиссии по вопросам образования Ирина Туокко напоминает, что вопрос пока еще окончательно не решен:

- Я сама считаю, что сокращать преподавание родного языка не имеет смысла, ведь речь идет о столь незначительной сумме — менее 100 000 евро. Такие деньги можно найти где-нибудь в другом месте.

Начальник департамента образования Сами Лахти сетует на тяжелое финансовое положение, в котором оказался муниципалитет:

- Мы, что называется, заглянули под каждый камень, чтобы найти, на чем сэкономить. Но процесс по формированию бюджета пока в самом начале и внесенные предложения должны пройти несколько стадий. Вполне вероятно, что не все предложенные сокращения будут утверждены. При этом надо понимать, что если не трогать родной язык, то придется сокращать где-то в другом месте, например урезать ресурсы образования.

Помимо русского, под угрозой сокращения школьное преподавание еще на 24 языках — без уроков родной речи могут остаться в общей сложности 500 учеников, занимающиеся в 27 группах.

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