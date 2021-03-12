Финляндия продлила ограничения на въезд в страну — негативного результата теста недостаточно

Руководство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну по причине продолжающейся эпидемии коронавируса. Ограничения касаются как внутренних границ, так и внешней границы, пишет YLE.
Ограничивается въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии. Въезд из Эстонии также ограничен.
В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.
Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.
Правительство также призывает граждан без особой нужды не выезжать заграницу.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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