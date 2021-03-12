Финляндия продлила ограничения на въезд в страну — негативного результата теста недостаточно

Ограничивается въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии. Въезд из Эстонии также ограничен.

В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.

Правительство также призывает граждан без особой нужды не выезжать заграницу.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!