12.03.2021, 10:50

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну — негативного результата теста недостаточно

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Sanna Marin 16.01.2020
Sanna Marin, Soome peaminister. Foto: Andres Putting

Руководство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну по причине продолжающейся эпидемии коронавируса. Ограничения касаются как внутренних границ, так и внешней границы, пишет YLE.

Ограничивается въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии. Въезд из Эстонии также ограничен.

В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.

Правительство также призывает граждан без особой нужды не выезжать заграницу.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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