Финляндия обнародовала светофорную модель с рекомендациями прибывающим в страну пассажирам. Для Эстонии горит зеленый свет

"Зеленая категория": риск заражения не выше, чем в Финляндии. Это страны, где на 100 000 человек приходится 8-10 инфицированных. Ограничений для людей, прибывающих из этих стран, нет. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Эстония, Латвия и Венгрия.

"Оранжевая категория": риск заражения выше, чем в Финляндии. Показатель заражаемости в этих странах 10-25 случаев коронавируса на 100 тысяч человек за последние две недели. Рекомендуется воздержаться от всех необязательных поездок в эти страны.

"Красная категория": риск заражения значительно выше, чем в Финляндии. На 100 тысяч человек приходится выше 25 инфицированных. Поездок в эти страны следует избегать.

Людям, прибывающим из "оранжевых" и "красных" стран, рекомендуется остаться в двухнедельном самостоятельном карантине. На границе возможна проверка состояния здоровья.

Понятия "принудительный карантин" в новых инструкциях нет. Директор THL Мика Салминен, однако, пояснил, что человека можно отправить на принудительный карантин по решению инфекционного врача, сделанного на основе индивидуальной оценки состояния его здоровья. В таком случае человек может получить компенсацию за потерю дохода из госказны.

Ранее министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП) заявила, что люди, прибывающие из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, обязаны сесть на карантин.

"Светофорная модель" составлена для граждан, чтобы помочь им определить риски, связанные с путешествиями. Она не служит руководством к действию для должностных лиц.

По данным THL, в настоящее примерно половина заражений, выявленных в Финляндии, являются "привозными".

Представитель города Вантаа на сегодняшней пресс-конференции рассказал о намерении увеличить число коронатестов в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Вчера сообщалось, что сейчас возможности тестирования не используются в полной мере. Массовые тесты делают только в отношении рейсов, прибывающих из Румынии.