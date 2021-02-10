Финляндия нарушила конвенцию ООН о правах ребенка, депортировав лесбийскую семью в Россию

Пара вернулась в Россию в августе 2017 года, после чего их несовершеннолетний ребенок обратился с жалобой в ООН. Комитет заключил, что финские власти не приняли во внимание его возраст и тот факт, что в России он подвергался издевательствам и стигматизации. Именно страдания ребенка стали основанием для подачи заявления на предоставление семье убежища. По мнению членов комитета, Финляндия нарушила три параграфа конвенции: об обеспечении интересов ребенка (3 статья), о защите ребенка от всех форм физического или психологического насилия (статья 19) и о гуманитарной помощи детям, желающим получить статус беженца (статья 22).

В подаче жалобы в комитет ООН семье помогала финская общественная организация Sateenkaariperheet ry (Радужные семьи). Теперь Финляндии придется компенсировать последствия решения чиновников, в том числе в финансовом виде. Кроме того, государство будет обязано следить за недопущением повторения подобных нарушений конвенции. Это первое обвинительное решение подобного рода в сторону Финляндии.