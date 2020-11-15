Финляндия намерена продолжать пограничный контроль внутри ЕС и после конца ноября

По данным Yle, Финляндия намерена продолжать пограничный контроль внутри Евросоюза также после конца ноября.

Из-за коронаэпидемии контроль на границах осуществляют также Дания, Венгрия и Норвегия.

Как считают в правительстве, пограничному контролю пока нет альтернативы, так как Финляндии не удалось создать эффективную систему тестирования и карантина для людей, въезжающих в страну.

По шенгенским правилам, подобные ограничения не должны продолжаться более шести месяцев, и Финляндия уже превысила срок. Начальник отдела пограничного контроля при Пограничной охране Финляндии Туомас Лаосмаа, однако, напоминает, что нынешние законы не создавались с учетом таких чрезвычайных ситуаций как пандемия. В конечном счете Еврокомиссия решит, правильно ли действует Финляндия или нет.

Канцлер юстиции Туомас Пёюсти требует искать альтернативу пограничному контролю. По его словам, в Еврокомиссии все меньше понимания в адрес действий финского правительства.

Yle обратилось к Еврокомиссии с просьбой прокомментировать вопрос. В своем ответе Комиссия напомнила, что свободное передвижение — это одно из главных достижений ЕС. В то же время в комиссии заверили, что учтут при оценке политики Финляндии сложную ситуацию с пандемией.

Решение по продлению ограничений будет, вероятно, принято в четверг. Министр внутренних дел Мария Охисало (Зеленые) отказалась комментировать вопрос.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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