Финляндия намерена продолжать пограничный контроль внутри ЕС и после конца ноября
Финляндия готовится продолжать жесткие ограничения на поездки для предотвращения распространения коронавируса.
Финляндия готовится продолжать жесткие ограничения на поездки для предотвращения распространения коронавируса.
По данным Yle, Финляндия намерена продолжать пограничный контроль внутри Евросоюза также после конца ноября.
Из-за коронаэпидемии контроль на границах осуществляют также Дания, Венгрия и Норвегия.
Как считают в правительстве, пограничному контролю пока нет альтернативы, так как Финляндии не удалось создать эффективную систему тестирования и карантина для людей, въезжающих в страну.
По шенгенским правилам, подобные ограничения не должны продолжаться более шести месяцев, и Финляндия уже превысила срок. Начальник отдела пограничного контроля при Пограничной охране Финляндии Туомас Лаосмаа, однако, напоминает, что нынешние законы не создавались с учетом таких чрезвычайных ситуаций как пандемия. В конечном счете Еврокомиссия решит, правильно ли действует Финляндия или нет.
Канцлер юстиции Туомас Пёюсти требует искать альтернативу пограничному контролю. По его словам, в Еврокомиссии все меньше понимания в адрес действий финского правительства.
Yle обратилось к Еврокомиссии с просьбой прокомментировать вопрос. В своем ответе Комиссия напомнила, что свободное передвижение — это одно из главных достижений ЕС. В то же время в комиссии заверили, что учтут при оценке политики Финляндии сложную ситуацию с пандемией.
Решение по продлению ограничений будет, вероятно, принято в четверг. Министр внутренних дел Мария Охисало (Зеленые) отказалась комментировать вопрос.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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