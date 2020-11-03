03.11.2020, 18:49

"Фильтровали 25%". Латвия купила почти миллион некачественных респираторов: их запрещено использовать


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"Фильтровали 25%". Латвия купила почти миллион некачественных респираторов: их запрещено использовать
pixabay.com

Национальная служба здравоохранения Латвии на этой неделе отправила медучреждениям письмо с призывом немедленно прекратить использование респираторов KN95, поставленных предприятием SIA "TITLED". Речь идет о почти миллионе респираторов, поставленных в Латвию весной этого года. Они были признаны не соответствующими требованиям польской лабораторией Central Institute of Labour protection — National Research Institute.

Что это за респираторы?

Респираторы KN95, произведенные китайским предприятием Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd. были поставлены в Латвию 1 мая предприятием SIA "TITLED". Они прибыли без документов, подтверждающих происхождение респираторов и их соответствие стандартам качества — документы были выписаны на другого производителя. Поставщик сообщил, что это предприятия одного концерна, но Центр по защите прав потребителей все равно запросил проверку товара в аккредитованной лаборатории ЕС.

Почему респираторы были приняты, если не было уверенности в их качестве?
В тот момент в Латвии был дефицит средств индивидуальной защиты, о чем сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Из-за этого правительство решило, что средства индивидуальной защиты должны пройти упрощенную проверку качества. Основываясь на этом решении, 13 мая были приняты 999 540 респираторов, которые были выданы медучреждениям, центрам социального ухода и другим пользователям.

Министерство обороны, ответственное за закупку, в своем письме указало, что респираторы были проверены в неаккредитованной лаборатории в Эстонии, так как аккредитованные лаборатории Европы были перегружены. Результаты проверок польской лаборатории ведомство получило 28 октября и оказалось, что респираторы не соответствуют стандартам качества.

Насколько плохими были респираторы?

SIA "TITLED" поставило две партии респираторов — сначала 50 000, потом 999 500. Первая партия по большому счету соответствовала требованиям уровня защиты FFP2, проблемы были обнаружены во второй партии. Министерство обороны не уточнило в своем письме, какие были показатели второй партии. Однако визуально идентичные респираторы производителя Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd. проверила лаборатория Центра профилактики и контроля заболеваний США (CDC). Их эффективность фильтрации составила от 25,20% до 56,20% вместо необходимых 95%.

Что сейчас с ними будет?

Все учреждения должны прекратить их использование, а также проинформировать Национальную службу здравоохранения о том, как много таких респираторов осталось в их запасах.

Министерство обороны сейчас проводит инвентаризацию, как много респираторов от этого поставщика осталось на складах. Кроме того, ведомство проводит юридический анализ, можно ли применить штрафные санкции к поставщику за несоблюдение критериев качества и потребовать заменить эти респираторы на качественные.

Владелец SIA "TITLED" Наурис Гросу сказал агентству LETA, что пока не получил официальное письмо о несоответствии качества респираторов, поэтому не может комментировать результаты проверки. Он указал, что был уверен в качестве весной, добавив, что тогда приходилось полагаться на документы производителя и результат проверки эстонской лаборатории. "Сейчас надо понять, какой будет позиция Министерства обороны, тогда решим, как действовать. Пока что слишком мало информации", — сказал Гросу.

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