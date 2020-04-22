Fake News: НАТО выводит войска из Литвы

21 апреля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска альянса, сообщает "Новая Газета. Балтия" со ссылкой на сайт ведомства.
”Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости — это попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО”, — Кароблис.
По данным ведомства, аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В Департаменте стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы отметили, что последовательные попытки использовать кризис, вызванный пандемией Covid-19, для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев.
”Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения”, — сообщает министерство.
По данным ведомства, с 1 февраля зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о коронавирусе.
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