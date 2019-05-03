Facebook удалил профили ряда ультраправых политиков

Социальная сесть Facebook в четверг, 2 мая, заблокировала ряд страниц ультраправых активистов из США и Великобритании. Среди них — известный американский радиожурналист Алекс Джонс, сторонник "теории заговора", руководящий сайтом Infowars, Майло Яннопулос, британский полемист, которого AFP характеризует как "провокатора", а также Луис Фаррахан, лидер радикальной организации "Нация ислама".

Яннопулоса обвиняют в расизме и женоненавистничестве, а Фаррахана — в антисемитизме и пропаганде преимущества черной расы. Алекс Джонс в 2018 году уже был заблокирован Facebook из-за "прославления насилия" и "обесчеловечивания" мусульман, мигрантов и трансгендеров. Однако тогда блокировка была временной и не полной. Сейчас страницы всех фигурантов удалены как в Facebook, так и в Instagram. Facebook, как следует из заявления концерна, не в первый раз блокирует людей или организации, которые поддерживают "насилие и ненависть".

На Facebook и другие соцсети после президентских выборов в США 2016 года и референдума по "Брекзиту" оказывается сильное давление, для того, чтобы они усилили на своих страницах борьбу с распространением фальшивой и манипулятивной информации. Крупные платформы уже прибегли к некоторым мерам, однако критики не сочли их достаточными.