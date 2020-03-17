Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Запрет на въезд граждан других стран вводится на 30 дней. При этом гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также имеющим вид на жительство в этих странах, будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, сообщили в немецком МВД.

Германия приступит к реализации ограничений немедленно, добавила Меркель.

О том, что власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом, стало известно ранее. Присоединиться к запрету предложили государствам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону.