17.03.2020, 22:28

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

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Евросоюз запретит въезд гражданам других стран
Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de

Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

Запрет на въезд граждан других стран вводится на 30 дней. При этом гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также имеющим вид на жительство в этих странах, будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, сообщили в немецком МВД.

Германия приступит к реализации ограничений немедленно, добавила Меркель.

О том, что власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом, стало известно ранее. Присоединиться к запрету предложили государствам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону.

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