Евросоюз ввел ”темно-красные” зоны по COVID-19

”Темно-красными зонами” станут места с особенно высоким распространением коронавируса нового типа, пояснила фон дер Ляйен. Она добавила, что в отношении таких зон могут вводить целевые меры по ограничению перемещений.

”Людей, выезжающих из темно-красных зон, могут обязать перед выездом сдать тест [на коронавирус] и пройти карантин после прибытия в место назначения внутри Европейского союза”, — рассказала глава ЕК.

По ее словам, подобные меры необходимы, чтобы не допустить полного закрытия границ.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза в ходе онлайн-саммита обсудили вопрос закрытия внешних и внутренних границ в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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