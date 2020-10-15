15.10.2020, 12:33

Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального

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Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального
Источник: инстаграм Алексей Навального

Европейский союз ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников России. Основная причина — отправление оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, добавила "Медуза".

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения.

Также санкции были введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в одном из подразделений которого, как считается, в советское время был создан ”Новичок”.

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