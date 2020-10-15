Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, добавила "Медуза".

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения.

Также санкции были введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в одном из подразделений которого, как считается, в советское время был создан ”Новичок”.

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