Евросоюз удивлен стратегией России по вакцинации

Стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз (российской вакцины "Спутник V". — Ред.), но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", — пояснила фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе в среду, 17 февраля.

"Это вопрос, на который должен быть дан ответ", — подчеркнула председатель Еврокомиссии. Она напомнила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию "Спутник V", и для ее подачи необходимо предоставить "полный пакет данных".

Ранее EMA сообщило, что предоставило российским разработчикам научную консультацию и остается в диалоге с ними, чтобы "определить дальнейшие шаги". В свою очередь создатели "Спутник V" утверждают, что подали заявку на регистрацию вакцины.