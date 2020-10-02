Евросоюз согласовал санкции против Беларуси: Лукашенко не включен в санкционный список

"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе", — заявил он.

По словам Мишеля, 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен. Глава Евросовета отметил, что в него не входит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — чисто технический момент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя отсутствие имени Лукашенко в черном списке, сказал: "Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога". Как отметил французский лидер, ЕС призывает Лукашенко пойти на диалог через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты.

"Важно его (Лукашенко) вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", — пояснил Макрон.

Выборы в Беларуси прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Он набрал более 80% избирателей. Оппозиция назвала результаты фальсификацией, после чего в стране начали регулярно проходить митинги, шествия и акции, которые перерастали в столкновения с силовиками. С обеих сторон были пострадавшие. Местные СМИ сообщали о нескольких погибших протестующих. Лукашенко говорил, что протестами управляли зарубежные силы. Итоги выборов в Беларуси также не признали страны Европы, США и Канада.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла инаугурация Лукашенко, о которой не было объявлено заранее. Во время мероприятия в центр города были стянуты дополнительные силы милиции и военные, подходы к Дворцу оцепили силовики. Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты страны, заявила, что Лукашенко провел церемонию вступления в должность главы государства "втайне от народа", который "не выдал ему новый мандат". Власти Германии, Словакии, Литвы, Эстонии, Латвии, Украины и США не признали Лукашенко избранным президентом. Минюст Белоруссии назвал инаугурацию Лукашенко соответствующей закону.