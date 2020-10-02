Евросоюз согласовал санкции против Беларуси: Лукашенко не включен в санкционный список

"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе", — заявил он.

По словам Мишеля, 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен. Глава Евросовета отметил, что в него не входит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — чисто технический момент.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, это единственно возможный и ясный ответ тем, кто несет ответственность за насилие, аресты и фальсификации, связанные с выборами. Европейский совет дал Совету ЕС по внешнеполитическим вопросам поручение безотлагательно ввести санкции против 40 представителей Республики Беларусь.

По словам Ратаса, насилие, которое уже восьмую неделю разворачивается на белорусских улицах, шокирует. Европейский совет осудил насилие, применяемое против белорусского народа, и призвал к его немедленному завершению.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя отсутствие имени Лукашенко в черном списке, сказал: "Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога". Как отметил французский лидер, ЕС призывает Лукашенко пойти на диалог через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты.

"Важно его (Лукашенко) вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", — пояснил Макрон.

Выборы в Беларуси прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Он набрал более 80% избирателей. Оппозиция назвала результаты фальсификацией, после чего в стране начали регулярно проходить митинги, шествия и акции, которые перерастали в столкновения с силовиками. С обеих сторон были пострадавшие. Местные СМИ сообщали о нескольких погибших протестующих. Лукашенко говорил, что протестами управляли зарубежные силы. Итоги выборов в Беларуси также не признали страны Европы, США и Канада.