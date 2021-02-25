25.02.2021, 20:26

Евросоюз продлил санкции против Беларуси

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Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.Andres Putting

Совет Евросоюза постановил продлить до 28 февраля 2022 года санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, которые, как считает ЕС, ответственны за фальсификацию президентских выборов и жестокое подавление протестов в республике.

На этот период также продлено действие санкций против ряда белорусских предприятий и бизнесменов, ”поддерживающих режим Лукашенко”, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Санкции Евросоюза действуют против 88 человек, в том числе президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в санкционном списке.

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