Евросоюз одобрил первое лекарство для лечения COVID-19
Европейское медицинское агентство рекомендует выдать обусловленное ситуацией разрешение на применение ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Andalou Agency.
Европейское медицинское агентство рекомендует выдать обусловленное ситуацией разрешение на применение ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Andalou Agency.
Европейское агентство лекарственных средств в четверг одобрило обусловленное использование разработанного в США препарата ремдесивира для лечения этого ранее неизвестного коронавируса.
Это первый препарат, рекомендованный для продажи Европейским медицинским агентством в качестве лекарства от COVID-19.
Ремдесивир первоначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, и тестирование показало, что он значительно сокращает время выздоровления пациентов с коронавирусом, особенно в случае тяжёлого протекания болезни.
Согласно исследованию, находившиеся в тяжёлом состоянии пациенты, принимавшие ремдесивир, поправлялись в среднем в течение 12 дней по сравнению с 18 днями восстановления пациентов контрольной группы, получавших плацебо.
Зелёный свет для начала продаж препарата в Евросоюзе должна дать Европейская комиссия.
Препарат можно применять при лечении взрослых и детей старше 12 лет, болеющих пневмонией и нуждающихся в дополнительном кислороде.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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