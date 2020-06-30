Евросоюз одобрил первое лекарство для лечения COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств в четверг одобрило обусловленное использование разработанного в США препарата ремдесивира для лечения этого ранее неизвестного коронавируса.

Это первый препарат, рекомендованный для продажи Европейским медицинским агентством в качестве лекарства от COVID-19.

Ремдесивир первоначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, и тестирование показало, что он значительно сокращает время выздоровления пациентов с коронавирусом, особенно в случае тяжёлого протекания болезни.

Согласно исследованию, находившиеся в тяжёлом состоянии пациенты, принимавшие ремдесивир, поправлялись в среднем в течение 12 дней по сравнению с 18 днями восстановления пациентов контрольной группы, получавших плацебо.

Зелёный свет для начала продаж препарата в Евросоюзе должна дать Европейская комиссия.

Препарат можно применять при лечении взрослых и детей старше 12 лет, болеющих пневмонией и нуждающихся в дополнительном кислороде.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!