Евросоюз может блокировать поставки вакцины Pfizer в Великобританию

Евросоюз может блокировать экспорт производимой в Бельгии вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок вакцины британско-шведской компании AstraZeneсa. Об этом в ночь на пятницу, 29 января, сообщило британское издание The Independent со ссылкой на попавшее в распоряжение редакции письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Согласно этому документу, в Брюсселе якобы изучают возможность применить такие "неотложные меры", чтобы обеспечить производство и поставки вакцин для населения ЕС. Для этого руководство ЕС готово использовать "все законные средства", пока продолжая попытки решить проблему "путем диалога и переговоров".

"Вакцинные войны"

Как отмечается в публикации, так называемые "вакцинные войны" спровоцировала компания AstraZeneсa, 22 января неожиданно объявив о задержке поставок своей вакцины в ЕС, но гарантируя сохранить в полном объеме поставки в Великобританию. В компании объяснили такие действия тем, что контракт с ЕС был заключен позднее. В 1-м квартале 2021 года AstraZeneсa сократит поставки в ЕС на 67%.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес потребовала от AstraZeneca выполнить все обязательства по контракту. В ЕС заподозрили, что AstraZeneca поставляет часть предназначенных для ЕС вакцин Великобритании и другим, не входящим в ЕС, странам. Руководство компании эти обвинения отвергает.

В свою очередь, Великобритания заказала 40 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Если верить обнародованному британским изданием письму главы Евросовета, Шарль Мишель предложил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен приостановить поставки этой вакцины в Великобританию.

Проблемы с вакцинацией в ЕС

В общей сложности Еврокомиссия подписала контракты с восемью производителями вакцин на закупку около 2,3 млрд доз. На сегодняшний день, однако, в ЕС поставляется только вакцина BioNTech/Pfizer.

Из 450 млн жителей 27 стран-членов ЕС на данный момент прививку от коронавируса получили около 8,4 млн человек (чуть более 2% населения). Если нынешние темпы сохранятся, вакцинация европейцев может растянуться на целых два года.