Евроскептик, русофил, ловелас. Будущий британский премьер Борис Джонсон — кто он?

Борис Джонсон родился в Нью-Йорке. Его родители — англичане, хотя у семьи есть турецкие и русские предки (о чем говорил сам Джонсон). При рождении мальчик получил имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон, но впоследствии его начали называть просто Борис. После того, как отец Бориса — Стэнли Джонсон — получил пост в одной из структур ЕС, семья переехала в Брюссель. У Бориса Джонсона трое братьев и сестер. Младшая сестра Рэйчел в интервью The Sunday Times рассказала о том, что их мать — художница Шарлотте Джонсон — страдала от депрессии и часто находилась в психиатрической клинике. За детьми присматривала гувернантка.

Борис получил образование в закрытом элитном Итонском колледже, который знаменит тем, что в нем обучались многие известные британские политики. Затем он изучал археологию в Оксфорде. Новый премьер владеет несколькими иностранными языками, в частности, французским и итальянским. До того, как прийти в политику, он работал журналистом, начав карьеру в издании The Times. Откуда молодого автора вскоре уволили, уличив во лжи: Борис приписал выдуманную цитату оксфордскому профессору истории, который к тому же был его крестным отцом.

Несколько лет спустя Борис Джонсон стал собственным корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе. В это время он и получил известность как ярый евроскептик. Затем, уже вернувшись в Лондоне, Джонсон успел поработать комментатором. Его часто приглашали на телевидение. Издавал он и газету - консервативную The Spectator.

За годы работы в Брюсселе Борис Джонсон успел развестись со своей первой женой и через 12 дней после развода женился во второй раз - на Марине Веелер, адвокате, которая ждала их первого ребенка. Затем у пары родились еще трое детей.

Любовные похождения и политическая карьера Бориса Джонсона

Английская бульварная пресса называет Бориса Джонсона ловеласом - из-за любви к красивым и умным женщинам, как он сам об этом говорит. А его многочисленные любовные похождения журналисты ставят в один ряд с такими узнаваемыми особенностями Джонсона, как его бесформенная шевелюра соломенного цвета, помятые костюмы, любовь к езде на велосипеде, необыкновенная эксцентричность и легендарная непунктуальность.

Тем не менее все это не помешало Борису Джонсону после работы в Брюсселе вскоре начать политическую карьеру в Лондоне. В 2001 году будущий премьер впервые был избран депутатом Палаты общин от графства Оксфордшир. В парламенте он представлял Консервативную партию, сохраняя депутатский мандат по 2008 год. В 2004 году Джонсон вошел в теневое правительство консерваторов, заняв в нем пост министра культуры. Но после любовной аферы с одной из коллег должность пришлось оставить. Кроме того, из-за этого скандала жена Джонсона выгнала его из дома.

В 2005 году лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, вместе с ним Борис Джонсон учился в Итонском колледже, не пригласил однокашника в теневой кабинет, который сам и возглавил. Но спустя три года Джонсон решил баллотироваться на пост мэра Лондона. Он получил поддержку от главы избирательного штаба Кэмерона и выиграл выборы. На посту мэра Джонсон пробыл два срока.

Джонсон и его отношение к ЕС и России

В июле 2016 года премьер-министр Тереза Мэй назначила Бориса Джонсона главой британского МИДа. Многие сомневались в том, что он справится с этой ролью. На тот момент Джонсон уже был известен своими скандальными высказываниями и многих успел оскорбить, в том числе лидеров ЕС и РФ.

Так, Джонсон не раз обрушивался с критикой в адрес Евросоюза и его руководителей. В одном из интервью The Sunday Telegraph он заявил: "ЕС пытается создать сверхгосударство. Наполеон, Гитлер и другие хотели сделать нечто подобное, но плохо кончили". Впрочем, своей жесткой критикой в адрес ЕС Джонсон был известен еще со времен своей журналистской деятельности в Брюсселе.