Европол разыскивает 18 самых опасных педофилов и насильников

Полицейская служба Евросоюза Европол начала в интернете кампанию по розыску 18 самых опасных в Европе преступников, совершивших преступные деяния на сексуальной почве. В рамках кампании "Europe's Most Wanted" ("Самые разыскиваемые в Европе") планируется задержать этих беглецов, часть из которых уже осуждены заочно, а другие - находятся под подозрением, сообщила штаб-квартира ведомства в Гааге во вторник, 27 октября.

Преступления на сексуальной почве являются одними из самых тяжких уголовных деяний, подчеркнул Европол, отметив, что в Евросоюзе такие преступления совершаются почти каждые две минуты. В Европоле подчеркнули, что жертвой сексуального насилия может стать каждый, но наиболее часто страдают женщины и дети.

Онлайн-кампания Европола

В рамках онлайн-кампании Европол просит население оказать содействие в задержании разыскиваемых лиц. Их список будет на протяжении четырех недель находиться на сайте ведомства, а также в соцсетях. В числе разыскиваемых есть и один немец. В кампании участвуют 19 европейских стран. Граждане имеют возможность сообщать информацию анонимно.

Это уже вторая подобная онлайн-кампания, проводимая Европолом. Первая прошла в 2016 году. С тех пор ведомство задержало 91 преступника. В 33 случаях задержание удалось произвести благодаря информации от населения.

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