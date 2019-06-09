Европейский союз выступил с новым заявлением по ситуации в Молдавии

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.

"Европейский союз принимает к сведению принятые вчера парламентом Республики Молдова решения, в том числе о формировании правительственной коалиции", — говорится в поступившем в РИА Новости совместном заявлении членов Еврокомиссии.



В нем отмечается, что ЕС "готов работать с демократически законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации". "Уважение верховенства права и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также самое главное, чего ожидают и чего заслуживают граждане Республики Молдова", — отмечается в заявлении.

