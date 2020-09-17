Европейский парламент не признал Лукашенко президентом Беларуси

В резолюции среди прочего говорится, что Европарламент:

не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, в результате которых главой государства был объявлен Александр Лукашенко;

осуждает белорусские власти за насильственный разгон мирных митингов протеста, преследование активистов оппозиции и бастующих на предприятиях;

требует остановить пытки и насилие в стране и призывает к независимому расследованию гибели мирных демонстрантов;

поддерживает мирную передачу власти в стране и признает Координационный совет белорусской оппозиции ”временным представительством людей, требующих демократических изменений”;

поддерживает персональные санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Александра Лукашенко;

осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Беларуси;

призывает изучить возможность включения в санкционные списки российских граждан, непосредственно участвующих в поддержке режима Лукашенко.

Резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению институтами ЕС, но служит для них политическим ориентиром.