Европейские власти нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

По данным источника, новое требование, касается функции автопилота. Другие четыре корректировки — программы обеспечения и системы обучения пилотов самолетов.

Как пишет издание, в настоящее время эти требования уже переданные американское Федеральное авиационное управление (FAA) и компанию Boeing.

Ранее сообщалось, что Boeing решил откупиться от семей жертв 737 MAX.

После аварий с лайнерами Lion Air и Ethiopian Airlines в октябре и марте, в которых погибли 346 человек, экспертное сообщество и пилоты раскритиковали компанию Boeing.

В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.