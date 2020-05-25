Европейские эксперты предупреждают об угрозе биооружия после пандемии

Экстремистские группировки могут начать применять биологическое оружие после пандемии коронавируса, предупреждают эксперты Совета Европы.
После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, говорится в заключении экспертов. Его в понедельник, 25 мая, приводят издания Funke Mediangruppe.
Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.
Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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