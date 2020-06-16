Европейская ревизионная палата: стоимость реализации Rail Baltic выросла наполовину против изначальной

"По мнению Европейской ревизионной палаты реальные затраты составят не изначально запланированные 4,684 млрд евро или сейчас отведенные на проект 5,8 млрд евро, а семь миллиардов евро. Существует риск увеличения этих затрат в будущем", - отметил Люк Тоэн.

Он добавил, что в проведенной Европейской ревизионной палатой и Еврокомиссией ревизии содержится вывод об отсутствии ясной экономической устойчивости проекта Rail Baltic, потому что движение транспорта по коридору Север-Юг не является существенным, а для перевозок преимущественно используются автодороги и морской транспорт.

"Для экономической устойчивости проекта Rail Baltic должна быть линией для грузовых и пассажирских перевозок. Чтобы проект окупился в долгосрочной перспективе, нужно больше перевозок. Может быть, странам Балтии нужна линия не для скоростных поездов, а для обычных поездов, которая будет дешевле и более подходящей", - пояснил представитель ревизионной палаты.

По его словам, Европейская ревизионная палата усматривает риски завершения Rail Baltic в установленные сроки. Нет плана по соединению линии с линиями с другой шириной колеи, а также не завершено обсуждение проблемы соединения с Польшей.

Другой представитель Европейской ревизионной палаты, Михаил Козлов, заявил, что, скорее всего, строительство Rail Baltic будет завершено до 2030 года. По мнению аудиторов, опоздание по срокам сдачи в эксплуатацию линии сейчас составляет три года. Козлов пояснил, что существует риск искусственного завышения стоимости проекта. Сейчас Евросоюз зарезервировал на реализацию Rail Baltic 800 млн евро, но реально выплатил только 80 млн евро.